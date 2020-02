Controllo dei NAS a Milano: scoperto un contrabbando di farmaci anabolizzanti da parte di alcuni farmacisti

Una scoperta molto importante, quella dei NAS di Milano, che hanno intercettato un traffico illecito di farmaci anabolizzanti da parte di alcuni farmacisti lombardi, farmaci che contenevano l’ormone della crescita. Nell’operazione “Solferino”, che ha visto i NAS lavorare nella fase esecutiva a braccetto con i militari dei Comandi Provinciali territorialmente competenti, sono emersi i reati di falsificazione di ricette mediche, associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni del Servizio Sanitario Regionale, ricettazione e commercio illecito di medicinali ad effetto anabolizzante. Contestualmente sono partite ben 53 perquisizioni, locali e personali, con decreti emessi dalla Procura della Repubblica, per trovare altri colpevoli di contrabbando di farmaci anabolizzanti. Le città interessate sono Milano, Varese, Cremona, Pavia, Monza Brianza, Genova, Lodi, Torino, Napoli e Salerno.

Sequestro farmaci anabolizzanti a Milano: erano destinati alle palestre

Le indagini sul commercio illecito di farmaci anabolizzanti dei Carabinieri NAS di Milano sono partite nel mese di giugno 2018. Il punto di partenza è stato il sequestro di false prescrizioni mediche presso una farmacia di Milano, che sono poi risultate rubate presso vari studi medici del milanese. Così, dopo le indagini di rito, è emerso un duplice reato di associazione per delinquere finalizzata all’approvvigionamento illecito di medicinali dopanti. In particolare, l’obiettivo dei malviventi, era quello di commerciare illegalmente i farmaci anabolizzanti contenenti il principio attivo somatropina, cioè l’ormone della crescita. I destinatari erano alcune palestre che si trovano nelle province di Milano, Varese, Pavia e Lodi. In una prima fase di indagini è stata arrestata una persona e sono state deferite 53, oltre al sequestro di tutta una serie di medicinali. Il danno alla sanità pubblica è stato quantificato in circa 11.000 euro.