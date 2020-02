Elodie Di Patrizi manda in tilt il teatro Ariston con una mise favolosa. Sanremo ai suoi piedi

Stratosferica. Incredibile. Inverosimile. Elodie tramortisce tutto il pubblico maschile del Festival di Sanremo con una mise davvero da mozzare il fiato. Vestita con un tubino clamoroso, sensuale come sempre, la cantante romana è scesa dalle scale del teatro Ariston su dei tacchi vertiginosi ma non ha mai perso il suo aplomb, muovendosi in modo sinuoso come solo lei sa fare. Poi inizia la canzone e lei tiene il palco con il consueto carisma, cantando la sua canzone “Andromeda” in maniera ineccepibile, senza sbagliare nulla. Sul Facebook ufficiale di Sanremo il video dell’esibizione di stasera. Il pezzo, scritto da Mahmood, sarà un successo, ma nella quarta serata di Sanremo resterà anche la bellezza di Elodie Di Patrizi. Un vestito molto simile a quello indossato nella prima serata, ma senza la casta giacca a coprirla. Semplicemente straordinaria.

Sanremo, le quote: Elodie fra i favoriti per vincere il Festival

Buone notizie per Elodie, che anche dai bookmakers è data come favorita per vincere la 70ma edizione del Festival. A quasi 24 ore ormai dalla proclamazione del vincitore di Sanremo, la bellissima cantante capitolina è data in pole position per la vittoria finale. Lei e Diodato, infatti, sono quelli dalle quote più basse. Andromeda di Elodie è data a quota 5.00, in testa a questa speciale classifica, seguita da Diodato a 6.00. Chiudono la classifica Bugo e Morgan e Junior Cally, a 100.00. Più staccati dalle prime posizioni i dominatori delle prime serate, fra cui Francesco Gabbani, che è più staccato a 7.50.

Gli outsider assoluti sono i fantastici Pinguini Tattici Nucleari, a 9.00, così come Le Vibrazioni e Piero Pelù, sfavorito alla vigilia ma in crescita costante grazie anche a prestazioni sopra le righe. Come quella di stasera di Elodie, che ha fatto un bel passo in avanti rispetto alla prima esibizione, quella della prima serata. E per una volta lasciateci essere anche un po’ “tecnici”: anche dal punto di vista della performance canora. Ovviamente, tornando “seri”, brava ma soprattutto bella. Bellissima!

Questo il video della sua esibizione di martedì: