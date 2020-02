Coronavirus, da diversi giorni Wuhan che è stata la prima ad essere contagiata è di fatto una cdittà in quarantena. E la popolazione si fa sentire.

Coronavirus, la città di Wuhan è stata la prima ad essere colpita e adesso l’atmosfera pare quella dopo un boimbardamenrto nucleare. Come nel peggiore dei film, la città cinese che vanta 11 milioni di persone, è stata messa di fatto in isolamento per tentare di bloccare ogmni possibile ulteriore diffusione.

E il panico è diffuso in tutta la popolazione. Come dimostra un breve video postato nelle ultime ore, c’è una sensazione di rabbia mista a terrore e speranza. Il panico è diffuso perché nonostante la costruzione a tempo di recordo di nuvi ospedali nessuno sa con certezza cosa succederà da qui ai prossimi giorni.

E i provvedimenti delle autorità nazionali, oltre che locali, non alimentano la speranza. Giovedì sono statui vietati tutti i collegamenti di trasporto dalla città. Sospesi gli autobus e il sistema della metropolitana, ma anche i traghetti e le stazioni ferroviarie ai passeggeri in uscita, oltre al’aeroporto. Anche nelle vicine Huanggang e Ezhou sospesi autobus, metropolitane e traghetti, bloccando tutta la circolazione per strada.

Wuhan isolata dal resto della Cina, la popolazione locale reagisce così

Ma non è tutto perché a Wuhan gli scaffali dei supermercati sono praticamente vuoti e i mercati locali hanno esaurrito ogni scorta. Lo stesso vale per le stazioni di servizi, letteralmente prese d’assalto dagli automobilisti. Pochi i pedoni per strada e polizia attrezzata per l’emergenza ad ogni angolo delle strade.



Sono quasi 600, nella sola Wuhan, gli infettati dal Coronavirus che ora ha raggiunto tutto il mondo. E solo 24 ore fa le autorità cinesi hanno dichiarato che almeno 95 pazienti erano ricoverati in condizioni critiche.

Così tutti si attrezzano. A Hong Kong ad esempio due campi di villeggiatura e una ex caserma militare, sono stati trasformati. Diventano zone di quarantena per persone che potrebbero essere venute a contatto con il virus. Ma molte delle morti sono avvenute a Wuhan, che in questi giorni è diventata spettrale. Da una parte la ricerca delle caude che hanno scatenato la diffusioen della malattia.

Ma dall’altra c’è tutta la popolazione locale che si sta rendendo perfettamente conto della gravità eppure vorrebbe tortnare a vivere. Quelle urla da un palazzo illimunato che stano facendo il giro del mondo sul web spono la testimonianza più chiara.