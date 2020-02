Coronavirus, spray disinfettante per le strade: Wuhan bloccata dal governo cinese per un tentativo disperato di bloccare il contagio

La situazione in Cina sta diventando veramente disperata in relazione ai contagi da coronavirus. Il patogeno si trasmette con una facilità inaspettata dai medici è sta creando un allarme fuori controllo. Purtroppo oltre a Wuhan e alla provincia di Hubei, tutta la Cina si trova costretta a prendere misure straordinarie. Il resto del mondo, visto lo spostamento continuo delle persone tra i vari continenti, sta facendo i conti con i primi casi. Dall’Europa , agli Stati Uniti, fino ad arrivare in Australia. Anche l’Italia, dopo il caso dei due cinesi ricoverati allo Spallanzani, adesso deve far fronte al primo contagio di un nostro connazionale. Un ricercatore emiliano in quarantena alla Cecchignola, dopo essere rientrato proprio da Wuhan, è risultato positivo.

Quello che sta succedendo in Cina, nel frattempo, ha fatto il giro del mondo. Strade bloccate, coprifuoco militare, quarantena per oltre 9 milioni di persone, intrappolate nella città fantasma. Ora nel tentativo estremo di bloccare la diffusione del coronavirus, il governo cinese ha deciso di disinfettare le strade con delle maxi-cisterne, in orario notturno. Ai cittadini è stato ordinato di rimanere nelle loro case mentre i camion diffondono lo spray, cercando di disinfettare un’intera città devastata dal coronavirus.

I mezzi hanno spruzzato disinfettante per le strade di Wuhan, durante l’orario notturno. Le misure hanno coinvolto anche la città di Huangshi, un centro di 2,7 milioni di abitanti nella provincia di Hubei che confina con l’epicentro dell’epidemia.

Sono state interessate le strade principali, i negozi, i parchi pubblici, i bidoni della spazzatura, i mercati, gli ospedali, le scuole, gli autobus, i taxi e i palazzi con uffici. Tutto questo bloccando completamente le vie della città, con un coprifuoco senza precedenti.

Agli abitanti è stato chiesto di chiudere le porte e le finestre entro le ore 21:00 e di astenersi dall’andare fuori mentre l’intera città è sterilizzata.

La misura drastica arriva dopo che gli scienziati hanno scoperto che il virus killer è più contagioso di quanto si pensasse in precedenza. Basta infatti un colpo di tosse o un semplice starnuto per diffondere la malattia. Dalle ultime analisi, si è accertato che il virus può sopravvivere su oggetti inanimati, come le maniglie delle porte, per brevi periodi di tempo.

L’epidemia in rapida crescita ha finora ucciso quasi 500 persone e infettato oltre 20.000 individui in tutto il mondo, tra Europa, Stati Uniti e Australia.

