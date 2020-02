Coronavirus robot agiscono nella struttura per cercare di aiutare il più possibile i pazienti e tutti gli infetti della struttura. Il video è ormai virale.

Coronavirus robot sciamano tra i reparti per cercare di aiutare la struttura ed i pazienti. L’infezione è molto diffusa ed ormai è globalmente riconosciuta come molto pericolosa. Sempre più persone, infatti, vengono colpiti dal coronavirus e per questo il governo della Repubblica Popolare Cinese sta agendo in ogni modo possibile per aiutare i propri cittadini. L’obiettivo è ovviamente contenere il più possibile l’infezione, trattare i pazienti colpiti ed evitare che l’infezione si propaghi tra le persone ancora non infette. Proprio per questo, come dimostra un video pubblicato dal DailyMail, in Cina sarebbero stati rilasciati due robot particolari per affiancare lo staff medico della struttura.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, le condizioni dell’italiano. Riparte la quarantena per i 55

Coronavirus, robot nell’ospedale di Wuhan col 5G – VIDEO

Secondo le ultime sarebbero due i robot che il governo cinese ha schierato nell’ospedale di Wuhan per migliorare la situazione. Uno serve per accogliere i pazienti ed i malati, cercando di dare una prima diagnosi e sensibilizzando sulla situazione. Ciò eviterà al personale umano non preparato di interagire con persone malate di coronavirus senza saperlo. Il secondo, invece, ha la funzione di disinfettare e pulire le aree che sono state esposte a persone malate dal coronavirus. Ciò per evitare che alcuni germi e parti restanti ed infette possano trasmettere questa malattia al resto del personale o agli altri pazienti. Entrambi i robot, che hanno un’enorme capacità di elaborazione dei dati e di movimento, operano tramite la nuova rete 5G. Con una connessione così veloce, i due robot riescono a muoversi perfettamente negli spazi ristrette delle struttura ospedaliera e per questo può interagire con le persone senza problema alcuno.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, l’esperto: “Stiamo sottovalutando un aspetto”