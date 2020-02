Coronavirus, parla uno dei massimi esperti mondiali in termini di vaccini. Rino Rappuoli, talento made in Italy, parla ai microfoni dell’ANSA.

Come evitare il coronavirus? Come riferito dall’Organizzazione mondiale della sanità, il miglior rimedio attuale resta quello dell’igiene. Ovvero evitare luoghi particolarmente affollati, lavarsi ripetutamente le mani ed avere cautela in presenza di qualcuno con l’influenza.

Coronavirus, la parola dell’esperto

Ma a far ulteriore chiarezza sull’allerta mondiale è Rino Rappuoli, uno dei maggiori esperti internazionali di vaccini nonché chief scientist e head of external R&Ddell’azienda GSK vaccine.

Lo specialista, talento nostrano, ha lanciato un allarme ai microfoni dell’ANSA: “Nessuno ha dati scientifici sulla trasmissione asintomatica, ma penso che, qualsiasi sia il numero verificato sperimentalmente, per avere una diffusione di questo tipo in Cina i casi asintomatici che non vanno in ospedale debbano essere almeno dieci volte superiori a quelli certificati”.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, la nuova decisione sui voli Italia-Cina

Tale ipotesi – riporta l’agenzia di stampa – è basata su modelli matematici relativi all’epidemia. Tuttavia c’è anche un altro dato da evidenziare, relativo al coronavirus che si trasmette sì con facilità ma che al contempo non sembra un’Apocalisse totale come già detto anche da altri esperti mondiali.

Inoltre – come tutte le altre malattie infettive – anche questa ha un periodo di incubazione che può variare da un minimo di 48 ore a 14 giorni. Durante il quale è possibile la trasmissione senza sintomi. L’italiano rientrato da Wuhan e contagiato ha rilanciato la paura dopo l’allarme scattato con i due cinesi tuttora ricoverati all’ospedale Spallanzani.

Leggi anche —> Giappone, nave in quarantena per il coronavirus: coinvolti 35 italiani