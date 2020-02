Coronavirus, ecco le condizioni dell’italiano finora in quarantena e risultato infetto dopo il rientro da Wuhan. Riparte l’isolamento intanto per gli altri 55.

Coronavirus, sono buone le condizioni dell’italiano ricoverato all’ospedale Spallanzani. Si tratta di un ragazzo che presenta appena un modesto rialzo termico e iperemia congiuntivale, ma non ci sono segnali preoccupanti come riferisce la stessa struttura sanitaria.

Coronavirus, come stanno gli altri italiani in quarantena

E’ uno dei 56 connazionali rientrati da Wuhan e messi in quarantena nella città militare di Cecchignola. L’allerta è scattata dopo quanto emerso dai tamponi effettuati a tutti i presenti nella città militare. Una volta poi giunta la conferma, il soggetto è stato immediatamente trasferito e posto in isolamento all’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive della Capitale.

Nel frattempo è ripartita la quarantena per i 55 reduci. Dopo ore di ansia e preoccupazione, il personale ospitato nella zona militare sembra essersi calmato. “Adesso siamo sereni – hanno riferito alla stampa -, eravamo preoccupati e ora ci siamo tranquillizzati. I medici militari ci hanno spiegato che tutti i nostri tamponi faringei eseguiti ieri hanno avuto esito negativo”.

Potrebbe interessarti anche —> Coronavirus, la nuova decisione sui voli Italia-Cina

Il problema, adesso, è comprendere se la persona infetta ha contagiato anche qualcuno dei presenti nel periodo di convivenza. Ma a tal riguardo filtra una discreta sicurezza: “Abbiamo avuto pochi contatti in questi giorni col ragazzo. Prima che fosse trasferito in ospedale, era in una stanza singola”, riferiscono le persone attualmente isolate.

Leggi anche —> Coronavirus, la nuova decisione sui voli Italia-Cina