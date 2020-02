Coronavirus, c’è un’altra persona positiva fuori dalla Cina: si tratterebbe di una donna che avrebbe accusato i sintomi proprio in queste ore.

Ci sono nuovi aggiornamenti per quel che riguarda l’argomento più ‘caldo’ del momento, ovvero quello relativo al Coronavirus. Dopo la morte di ieri del medico che per primo lanciò l’allarme da Wuhan, c’è da registrare un altro contagio fuori dai confini della Cina. Lo riferisce proprio in queste ore il quotidiano sudcoreano ‘JoongAng Ilbo’, secondo cui una donna della Corea del Nord sarebbe risultata positiva al test dopo aver accusato i classici sintomi al rientro da un viaggio in Cina.

Coronavirus, altra persona positiva fuori dalla Cina

Intanto il paese si sta organizzando per evitare il rischio contagio e la chiusura della frontiera con la Cina va proprio in questa direzione. A Wuhan, invece, la gente si sarebbe barricata in casa e la città in questi giorni avrebbe assunto una fisionomia davvero spettrale come confermato in un video che sta circolando in queste ore sul web. Paura anche in Italia, dove nella giornata di ieri a Roma c’è stato il primo italiano positivo proprio al Coronavirus.

