Calciomercato Milan, spunta un’idea concreta per l’estate: serve un vice di Zlatan Ibrahimovic e la società sembrerebbe aver già individuato un nome.

Il calciomercato non finisce mai in realtà. Così anche a sette giorni dalla chiusura ufficiale della sessione invernale, ecco che spuntano le primissime idee in ottica estiva. Soprattutto in casa Milan, lì dove è pronta l’ennesima rivoluzione per cercare di tornare ai fasti di un tempo.

Calciomercato Milan, idea Scamacca per l’estate

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, il Diavolo adesso ha disperatamente bisogno di un centravanti alternativo. Perché con l’addio recente di Krzysztof Piatek, manca un vice di Zlatan Ibrahimovic come si è già visto nel pareggio col Verona. E ci sarebbe già un’idea ben precisa all’orizzonte: Gianluca Scamacca del Sassuolo.

Talento classe 99, si tratta di una delle principali promesse del calcio nostrano. Fisicamente sovrastante e dotato anche di ottime capacità tecniche, è timidamente paragonato per i suddetti motivi proprio a Ibra. Gli occhi della società, in vista dell’estate, ora sarebbero ricaduti proprio su di lui.

Potrebbe interessarti anche —> Calciomercato Juventus, Higuain via: ecco il suo sostituto!

Alla dirigenza rossonera piace per caratteristiche ma anche per età, dal momento che rientra nei parametri verdi dettati dalla proprietà. All’Ascoli, dove è attualmente in prestito, ha segnato finora 6 gol in 15 partite. Nella nazionale under 21, invece, vanta un bottino di 4 realizzazioni in 8 presenze.

In ogni caso si va verso questo identikit per l’attacco: l’alternativa di Ibrahimovic non sarà un giocatore di esperienza o un campione, piuttosto un talento di prospettiva che potrà crescere e imparare parecchio sotto la supervisione del fuoriclasse svedese.