Calciomercato Juventus, sogno Ronaldo-Messi insieme: ecco perché il trasferimento dell’argentino in bianconero è possibile.

La Juventus ha un sogno nel cassetto: portare Leo Messi in bianconero e affiancare il fenomeno argentino a Cristiano Ronaldo. Un qualcosa difficile da concretizzare, ma per niente impossibile: Messi non vive un momento felicissimo in Spagna e i rapporti con la dirigenza del Barcellona non sono idilliaci come un tempo. Tra le altre cose, il suo contratto scade il 30 giugno 2021 e il club blaugrana potrebbe decidere di liberarlo prima per evitare di perderlo a parametro zero tra un anno e mezzo. L’idea, poi, di giocare in attacco con CR7 potrebbe davvero convincere la ‘Pulce’ a dire definitivamente addio al Barcellona e ad accettare il trasferimento alla Juve.

Calciomercato Juventus, Messi e CR7 insieme

In Inghilterra non hanno dubbi, anzi arrivano conferme in merito al possibile approdo di Messi a Torino. Secondo quanto riportato in queste ore dal ‘Sun’, la dirigenza di corso Galileo Ferraris avrebbe intenzione di effettuare a breve un tentativo per l’argentino classe ’87. Ci sono due ostacoli non da poco: la valutazione che fa il Barça di Messi e il suo ingaggio. In ogni caso, la Juve potrebbe servirsi del sostegno degli sponsor e cedere qualche pezzo pregiato della sua rosa per fare cassa e per portare a termine quello che sarebbe un clamoroso colpo di mercato. Ecco perché Messi-Ronaldo non è solo un sogno…

