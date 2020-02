Calciomercato Juventus, Higuain si appresta ad andare via: ecco il suo sostituto in bianconero in vista della prossima stagione.

Sembrava destinato a cambiare aria già la scorsa estate e la prossima potrebbe essere davvero quella decisiva per l’addio di Gonzalo Higuain alla Juventus. L’attaccante argentino viene da una prima metà di stagione tutto sommato positiva a Torino, ma la dirigenza di corso Galileo Ferraris sembra intenzionata a svecchiare il reparto offensivo a disposizione di Sarri e il principale indiziato a fare le valigie è proprio il ‘Pipita’. Higuain, tra le altre cose, vanta tantissimi estimatori in giro per l’Europa e non avrebbe alcuna difficoltà a trovare una nuova sistemazione. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in merito a questa vicenda.

Calciomercato Juventus, Icardi al posto di Higuain?

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, Higuain potrebbe dunque salutare i campioni d’Italia la prossima estate per provare una nuova esperienza altrove. E tra i possibili sostituti dell’argentino si torna a parlare di Mauro Icardi. L’ex Inter è attualmente in prestito al Paris Saint-Germain, che deve decidere se riscattarlo o meno al termine della stagione in corso, e la Juventus guarda interessata. In caso di notizie confortanti da Parigi, il direttore sportivo Paratici affonderebbe immediatamente il colpo per un suo grande pupillo e proverebbe a portare Mauro Icardi a Torino. Juverntus, dunque, particolarmente attiva sul mercato in vista della prossima stagione.

