Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, è stato dimesso dall’Istituto di Ematologia ‘Seragnoli’ dopo la riuscita della terapia antivirale

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna che da diversi mesi lotta contro la leucemia, quest’oggi è stato dimesso dall’Istituto di Ematologia “Seragnoli” dopo che la settimana scorsa era stato ricoverato per sottoporsi ad una terapia antivirale. Il Sant’Orsola comunica i “risultati positivi alla programmata terapia antivirale” e “secondo i sanitari che lo hanno in cura, le condizioni del paziente sono molto buone”.

Mihajlovic all’Olimpico per Roma-Bologna

Stasera quindi sarà quasi sicuramente allo stadio Olimpico per il match Roma-Bologna ma non è ancora chiaro se sarà in panchina o in uno skybox apposito. La terapia servirà a Mihajlovic per avere la possibilità di sottoporsi al trapianto di midollo osseo da donatore.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, spunta già il centravanti per giugno

Roma-Bologna, le probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Under, Perotti, Kluivert; Dzeko.

A disposizione: Mirante, Fuzato, Bruno peres, Cetin, Juan Jesus, Fazio, Spinazzola, Villar, Pastore, Mkhitaryan; Carles Perez, Kalinic.

Squalificati: Pellegrini.

Indisponibili: Zaniolo, Zappacosta, Diawara.

Allenatore: Fonseca.

Fonseca ha un dubbio sulle fasce di difesa dove in tre si giocano due maglie: Santon e Kolarov sono in vantaggio su Spinazzolaa. Cristante e Veretout prenderanno il controllo della mediana, mentre sulla trequarti Kluivert è insidiato da Perez e Mkhitaryan che non è però ancora al meglio.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio.

A disposizione: Da Costa, Sarr, Corbo, Mbaye, Dominguez, Skov Olsen, Juwara.

Squalificati: Poli.

Indisponibili: Dijks, Krejci, Medel, Sansone, Santander.

Allenatore: Mihajlovic.

Mihajlovic deve decidere se sull’out sinistro giocherà Denswil o Mbaye. In mediana manca Medel, mentre Poli è squalificato. Ci saranno dunque Schouten e Svanberg, ma attenzione a Dominguez. Insieme ad Orsolini e Barrow, sulla trequarti ci sarà Barrow che ha vinto il ballottaggio con Skov Olsen. L’highlander Palacio sarà l’unica punta.