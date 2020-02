La conduttrice albanese Alketa Vejsiu ha presenziato alla terza serata di Sanremo 2020: ai fan non è sfuggita l’assenza del reggiseno

Forse non tutti se ne saranno accorti, forse soltanto i più maliziosi avranno notato questo dettaglio quasi impercettibile ma davvero curioso. La bellissima Alketa Vejsiu ha deciso di irrompere sul Festival di Sanremo 2020 e di farlo nel modo più sexy possibile. Vestita da uno splendido e luccicante abito rosa, la Vejsiu non portava il reggiseno, e le trasparenze lasciavano intravedere più di qualcosa. Un dettaglio che, ovviamente, è stato colto alla grande dal pubblico social, che a più riprese ha sottolineato come Alketa avesse “dimenticato” qualcosa prima di scendere sul palco dell’Ariston. Bellissima, molto brava e con una certa dimestichezza con l’italiano: la showgirl dell’Albania è piaciuta molto e ha lasciato piacevoli riscontri, soprattutto fra i maschietti. Un gran bel regalo di Amadeus, non c’è che dire!

Alketa Vejsiu a Sanremo: “L’Albania si è fermata per vederla”

Forse ha un po’ esagerato Amadeus quando ha sottolineato che gran parte del popolo albanese si è fermato per guardare il Festival di Sanremo solo per vedere all’opera Alketa Vejsiu. Ma di sicuro non ci è andato lontanissimo. Anche perché poi da quando si è sparsa la voce che sotto lo sbrilluccicante abito rosa la ragazza avesse “dimenticato” il reggiseno è stata tutta una caccia al dettaglio più piccante possibile. Secondo voi c’è o non c’è? Un vero e proprio rompicapo. Spopolano le fotografie della Vejsiu sui social, alcune con dei frame evidenziati in cui si vuole dimostrare che, effettivamente, sotto il vestito… niente! Di sicuro un modo molto molto hot per lasciare il segno sulla kermesse canora più famosa d’Italia. E ora, a quanto pare, anche d’Albania!

