Francesca Costa, mamma di Nicolò Zaniolo, è stata sfortunata protagonista di uno spiacevole episodio in mattinata. Momento no per il giocatore della Roma

Non è un momento positivo per Nicolò Zaniolo e la sua famiglia. Il calciatore della Roma si è infortunato gravemente nella partita contro la Juventus ed è stato operato al legamento crociato del ginocchio. La sua stagione con i giallorossi è già finita ed è a forte rischio anche la partecipazione all’Europeo 2020 con la Nazionale. Ma la sfortuna non ha colpito solamente Nicolò, visto che la mamma questa mattina è stata protagonista di uno spiacevole episodio di vandalismo.

Zaniolo, disavventura per la mamma Francesca: la denuncia sui social

La bella Francesca Costa, nota al pubblico dei social per essere molto attiva su Instagram (ha più di 400mila followers), questa mattina ha trovato una brutta sorpresa quando è andata ad aprire la macchina. Nella notte, infatti, i ladri hanno aperto l’autovettura, smontando portandosi via parti della carrozzeria interna, come il volante e il computer di bordo. Non è la prima volta che la moglie dell’ex calciatore Igor Zaniolo e madre di Nicolò subisce questi episodi. Un anno fa aveva subito il furto dell’auto, poi restituita, e a distanza di pochi giorni era stata rapinata per strada.

“Meno male che ci si ama – ha commentato ironicamente la Costa sulla storia Instragam – fosse il contrario mi dovrei far spiegare qualche passaggio. Buongiorno a voi che che non perdete il vizio di farci delle gradite sorprese”. Davvero un momento sfortunato per la famiglia Zaniolo, visto che anche la sorella Benedetta ha subito un infortunio al ginocchio.