Whatsapp si aggiorna. La nota applicazione di messaggistica e di telefonate attraverso la rete internet non sarà più disponibile per migliaia di utenti e di cellulari.

Whatsapp si aggiorna. La famosa applicazione di messaggistica e di telefonia che funziona tramite la rete internet si aggiorna costantemente. Gli ingegneri ed i tecnici responsabili dell’intera infrastruttura di Whatsapp, infatti, apportano cambiamenti continui e costanti, aggiungendo nuove funzionalità ed ottimizzando l’applicazione iin modo che funzioni assolutamente perfettamente sui dispositivi di ultima generazione. Parliamo di una delle applicazioni più importanti da quando esistono gli smartphone, che permettono di scambiare messaggi e di chiamarsi in modo assolutamente gratuito. A patto di avere una connessione internet, ovviamente. La cornetta bianca nel quadro verde è ormai una delle applicazioni che più si vedono in tutte le home dei cellulari del mondo. Per questo, quando qualcosa non funziona o quando ci sono dei cambiamenti, gli effetti si vedono su scala globale.

Whatsapp si aggiorna, migliaia di cellulari non saranno compatibili

Ora Whastapp andrà incontro all’ennesimo aggiornamento. Per essere ottimizzato e per avere delle funzionalità sempre nuove e sempre interessanti, il team ha fatto sapere che due sistemi operativi, uno Android ed uno IOS, verranno molto presto abbandonati in seguiti agli aggiornamenti in questione. In questo caso, quindi, tutti i dispositivi che hanno quel sistema operativo, non potranno più fare uso di Whatsapp. Di seguito i sistemi operativi abbandonati e poi l’annuncio fatto dalla compagnia.

Android 2.3.7 (sistema operativo disponibile dal 2010)

(sistema operativo disponibile dal 2010) iPhone con iOS 8 (sistema operativo dispoibile dal 2014)

“Intendiamo concentrare i nostri sforzi sulle piattaforme mobili che usano la stragrande maggioranza delle persone. Sebbene questi dispositivi mobili siano stati una parte importante della nostra storia, non offrono il tipo di funzionalità di cui abbiamo bisogno per espandere le funzionalità della nostra app in futuro”

