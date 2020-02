Turkestan, i jihadisti accusano la Cina di esportare il coronavirus nel loro territorio e pregano Allah per annientare il popolo del focolaio asiatico

Il 23 gennaio 2020, il religioso jihadista siriano Abd Al-Razzaq Al-Mahdi ha emesso una fatwa che consente ai musulmani di celebrare la diffusione del Coronavirus in Cina. Inoltre si incentiva i musulmani di pregare Allah per annientare il popolo cinese. Al-Mahdi è un esponente religioso molto rispettato dalle fazioni jihadiste, particolarmente noto per i suoi sermoni e fatwa (chiarimenti secondo la legge islamica). Si è prodigato ultimamente per incoraggiare i musulmani a prendere parte alla jihad e compiere attacchi all’interno della Russia. Il Turkestan è da tempo una zona strategica dell’Asia centrale, abitata da popoli turchi e rivendicato dalla Russia (faceva parte dell’ex Urss). Secondo il suo account Twitter, che ha più di 11 mila follower, Al-Mahdi è di Damasco e si definisce “non affiliato a nessun gruppo o partito“. Al-Mahdi è anche attivo su Telegram, sul quale il suo canale ha oltre 11 mila abbonati.

La fatwa, che è stata pubblicata su Telegram, è stata una risposta alla domanda di Muhammad Abu Nassir, che ha scritto: “È lecito esprimere la nostra gioia per ciò che la Cina sta attraversando – il Coronavirus e la morte del popolo cinese“. Rispondendo alla domanda, Al-Mahdi ha detto: “Sì, sì, dovremmo esprimere la nostra gioia e pregare per il loro annientamento. I cinesi hanno dichiarato guerra e hanno ucciso, massacrato, imprigionato e oppresso gli “Uiguri” e i non “Uiguri Musulmani“. Sono nemici di Allah e sono buddisti e comunisti. I cinesi non musulmani sono buddisti o comunisti“.

Il 26 gennaio 2020, il religioso jihadista siriano Abdallah Al-Muhaysini ha pubblicato un post sul suo canale Telegram, accusando la Cina di “esportare” il Coronavirus nel Turkestan orientale. Nel post, Al-Muhaysini ha scritto: “La politica criminale della Cina mirava ad esportare il Coronavirus nel Turkestan orientale cancellando tutti i voli da e per la città di Wuhan, tranne quelli diretti al Turkestan orientale. Come al solito, la Cina comunista, non sprecherà ogni occasione per annientare la nazione musulmana di uiguri“.

