Tumori, la più grande banca dati del mondo studia una cura ‘su misura’ per i pazienti. Se ne sta occupando il consorzio internazionale Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (Pcawg).

Tumori, c’è una banca dati che sta studiando cure su misura per ogni futuro malato. Come riporta l’ANSA, è il risultato ottenuto dal consorzio internazionale Pan-Cancer Analysis of Whole Genomes (Pcawg). Di questo fanno parte 1.500 ricercatori di quattro continenti che hanno pubblicato studi straordinari sull’argomento.

Tumori, banca dati studia cura su misura

L’obiettivo è chiaro: raccogliendo l’identikit genetico di circa 3000 tumori che colpiscono 20 organi, è possibile creare cure ‘su misura’ in quanto la lotta alla malattia si gioca soprattutto sulle banche dati che contengono i loro ritratti genetici. Conoscendo il nemico, insomma, è possibile prevederlo, anticiparlo o stroncarlo sul nascere.

“E’ un passo molto importante per la comprensione della biologia dei tumori e conferma in modo fortissimo che il tumore è una malattia del genoma”, dice Giuseppe Novelli, genetista dell’università di Roma Tor Vergata, ai microfoni dell’agenzia giornalistica.

Potrebbe interessarti anche —> Influenza, vicini al picco stagionale: 795mila italiani colpiti in una settimana

A differenza degli studi precedenti, i quali si concentravano e dedicavano specialmente sulle regioni del genoma dei tumori che codificano le proteine, il consorzio ha invece analizzato l’intero genoma. I primi studi hanno già stabilito che nel 90% dei casi ci sono dei geni driver, ovvero unità che spingono il tumore ad andare avanti.

L’analisi ha già mappato 2.658 genomi di 38 forme di tumore. “Sono geni che non conoscevamo e che non codificano proteine, ma hanno una funzione regolatoria, cioè accendono o spengono altri geni”, spiega Novelli. E conoscendo i geni che guidano lo sviluppo della malattia “possiamo somministrare il farmaco specifico, che funziona contro un determinato gene, e questo apre la possibilità anche al cosiddetto riposizionamento dei farmaci, cioè all’utilizzo di farmaci registrati per altre malattie”.