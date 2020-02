Treno deragliato a Lodi, la testimonianza di una delle 31 vittime. Il ragazzo, un 30enne ricoverato a Melegnano in codice verde, racconta gli attimi terrificanti sul Frecciarossa.

Treno deragliato a Lodi, parla una dei 31 feriti. Alex, 30enne trasportato all’ospedale di Melegnano in codice verde, ha raccontato il suo dramma ai microfoni del Tgcom.

Treno deragliato a Lodi, il racconto di un ferito

Il ragazzo era con un amico, Abdul, e il tutto è iniziato così: “Il treno ha iniziato a vibrare e a quel punto abbiamo capito che c’era qualcosa di grave. Ci siamo presi per mano, lui ha iniziato a pregare, ci siamo guardati e mi ha detto ‘è finita’. A quel punto ci siamo trovati a terra, girati, con tutti i vetri esplosi al buio. Ti dico sinceramente che a un certo punto viene da pensare ‘dammi la botta’.

Come ormai noto, il Frecciarossa partito alle 05.10 da Milano si è diviso in due parti al momento dell’incidente: “La prima si è staccata ed è andata dall’altra parte, l’altra è rimasta un po’ in corsa e poi si è ribaltata. Il problema nostro è che non potevamo uscire, eravamo al contrario. Abbiamo lasciato tutto e abbiamo perso tutto”.

Sono poi riusciti a liberarsi solo grazie a un piccolo passaggio libero: “Camminavo sui vetri, cioè i finestrini li tenevamo tutti per terra. L’ultimo era accessibile: la carrozza non si è girata del tutta ma era un po’ inclinata. Quindi siamo riusciti a spaccare l’ultimo finestrino e siamo usciti quasi da sotto le rotaie”.

Fortunatamente il bilancio dei feriti non è grave: il caso peggiore è un uomo che ha ‘soltanto’ una frattura a una gamba. Alex, il ragazzo che ha fornito la testimonianza, anche sta bene: “Ho un po’ di dolore alla gamba e un po’ di tagli poiché i vetri sono esplosi. Ma per quello che è successo, ci è andata bene”.

Inevitabile però la perplessità sul come è stato possibile un tale situazione: “Mi sveglio la mattina per andare a lavorare e devo morire su un treno: perché? Per quale motivo? Per un errore umano o della macchina? Ma credo che nel 2020 non si possa pensare di morire su un treno”.

La vita a due persone è in effetti costata. Si tratta di due macchinisti: Giuseppe Cicciù, 51enne di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, 59enne di Capua. I loro corpi sono stati scagliati a oltre 500 metri dal luogo dell’impatto.