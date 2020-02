Simona Molinari è ospite della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 nella serata dedicata ai duetti. Conosciamo l’artista napoletana.

Nome: Simona

Cognome: Molinari

Nome d’arte: Simona Molinari

Data di nascita: 23 febbraio 1983

Luogo di Nascita: Napoli

Segno Zodiacale: Pesci

Altezza: 1,85 m

Peso: 80 kg

Nata a Napoli, ma cresciuta all’Aquila, Simona Molinari si avvicina al mondo della musica sin da giovanissima, iniziando a studiare canto all’età di otto anni, per poi concentrarsi dapprima sulla musica leggera e sul jazz. Solo in seguito sulla musica classica, fino a raggiungere il diploma al conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. Nel 2006 partecipa al Premio 25 aprile, ottenendo il riconoscimento come Miglior cantante. Un anno dopo collabora con Carlo Avarello, dando inizio al progetto rivolto al jazz-pop. Nello stesso anno esordisce anche in campo teatrale, collaborando ad alcuni progetti firmati dal compositore e autore Davide Cavuti con protagonisti numerosi attori italiani. Inoltre, nel 2007 è interprete della versione italiana del musical Jekyll & Hyde, il cui cast include anche Giò Di Tonno. In un’intervista del 31 gennaio 2013 a Citofonare Cuccarini la Molinari afferma che un’artista a cui si è sempre ispirata fin da piccola è Giorgia.

Sanremo 2009 e non solo

Vince Sanremolab nel 2008 e partecipa al Festival di Sanremo 2009. Il brano con il quale la cantante gareggia nella categoria Proposte è Egocentrica,che nel corso della terza serata viene interpretato in duetto con Ornella Vanoni. La canzone, oltre a diventare il singolo di debutto di Simona Molinari, viene inserita nell’album Egocentrica, pubblicato il 20 febbraio 2009. Dal disco viene estratto anche il secondo singolo Nell’aria, scritto in collaborazione con Giò Di Tonno.

Partecipa al Festival di Sanremo 2013 in coppia con Peter Cincotti insieme al quale presenta Dr. Jekyll Mr. Hyde e La felicità. Il primo dei due brani è un inedito postumo di Lelio Luttazzi, scomparso due anni e mezzo prima, e del paroliere Alberto Zeppieri. Nella prima serata del festival viene scelto il brano La felicità, successivamente classificatosi al 13º posto finale, viene però certificato in seguito disco d’oro. Ora la nuova opportunità, nel duetto con Raphael Gualazzi dove è chiamata a reinterpretare il brano “E se Domani” di Fausto Cigliano e Gene Pitney.

La vita privata di Simona Molinari

Ha sempre scelto una vita ‘anonima’ piuttosto che correre dietro al gossip. Simona Molinari è quindi una donna che ha messo su famiglia, tanto da diventare mamma di Anita, di cui però non si è conosciuto il nome del padre, per lo meno fino allo scorso anno, quando a settembre del 2019 ha ammesso che si tratta di Giovanni Luca Zammarchi. Lo si è saputo tardi perché ha preferito tenere l’uomo della sua vita lontano da ogni tipo di gossip mentre si è parlato in passato di Peter Cincotti, ma entrambi hanno categoricamente smentito il flirt.

