Sanremo 2020, Ivan Cottini all'Ariston: la danza contro la sclerosi multipla.

Oltre alla competizione canora Sanremo è molto altro. Nella settimana del Festival della canzone italiana, si alternano sul palco dell’Ariston una grande varietà di artisti e ospiti di primissimo piano. Nelle cinque serate, si toccano spesso temi molto delicati, che vanno ben di là del semplice intrattenimento. Temi sociali piuttosto delicati, da sempre amplificati dal vastissimo pubblico che Sanremo può vantare. 10 milioni di telespettatori sono una platea in Italia difficilmente eguagliabile e una cassa di risonanza da sfruttare nel modo giusto.

Per la puntata finale di sabato, è già in programma l’esibizione del duo Ivan Cottini e Maria Bernardi. Un vero inno alla bellezza della vita. Cottini è affetto da Sclerosi Multipla e viene accompagnato nelle sue esibizioni da una danzatrice professionista. L’8 febbraio sarà l’occasione per vederli all’opera sul palco dell’Ariston, proprio in concomitanza con l’annuncio del vincitore di questa 70° edizione. A volerli al Festival è stato lo stesso Amadeus, dopo averli notati a Ballando con le Stelle. Nel programma condotto da Milly Carlucci, i due si sono messi in mostra veicolando un messaggio molto positivo per chi soffre di questa sindrome invalidante.

Sanremo, Ivan Cottini al Festival: la danza contro la sclerosi multipla

Ivan Cottini, è nato nelle Marche, nel 1984. Ha iniziato la sua carriera come fotomodello, prima di diventare un ballerino nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Purtroppo A 27 anni ha scoperto di essere affetto da sclerosi multipla.

Invece di piangersi addosso, però, Ivan ha deciso di reagire, ricostruendosi una vita e iniziare una battaglia contro la sclerosi multipla. Ballare è diventato un modo per sensibilizzare la gente sull’argomento, e dove farlo se non in televisione, davanti ad un pubblico così vasto.

“Sarà una bella fatica per me essere sul palco dell’Ariston, visto che la malattia sta progredendo e non mi dà tregua. Voglio essere lì ed accettare l’invito; sarò a Sanremo per mostrare che tutto è possibile se lo si vuole e che la mente non conosce disabilità“. Queste le dichiarazioni di Cottini in vista di sabato. Per lui la danza è l’antidoto alla sua malattia, come ha dichiarato recentemente: “Quando ballo non mi sento malato, è il mio modo di prendere la sclerosi multipla a calci. Dopo aver ballato mi sento sempre meglio, anche se fisicamente è un grosso sacrificio. Quando si sta bene mentalmente si possono combattere tutte le malattie. Questa è la mia ricetta“.

Non resta che aspettare sabato sera e prepararsi per applaudire un grande artista e un grande uomo.

