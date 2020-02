Sanremo, Amadeus da buon padrone di casa accoglie come si deve Georgina Rodriguez e in omaggio alla compagna di CR7 veste bianconero. Ma poi la sorpresa…

Sanremo, è la serata di Georgina Rodriguez e la compagna di Cristiano Ronaldo arriva elegantissima sul palco. Elegante è anche Amadeus che la riceve da buon padrone di casa, con quello che sembra uno smoking. In realtà sotto la giacca, come al solito rivediboile, indossa la maglia della Juve.

Ma la sorpresa dura poco. Un interista come lui, anche per amore del Festival, poteva tradire la sua Inter? Assolutamente no. E così mostra la sua vera natura. Il dorso della maglia è nerazzurro. E riporta il nome di Lukaku, il bomber di Conte. Georgina sorride, atnto l’italiano non lo parla. E del fidanzato, per ora, nessuna traccia.