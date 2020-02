Sanremo 2020, quanto costa uno spot pubblicitario durante il festival della canzone italiana. Cifre da capogiro

Sanremo sta entrando nel vivo della sua 70° edizione. Nelle prime due puntate di questo 2020, gli ascolti hanno premiato Amadeus & Co. con share superiore al 50 %. Oltre 10 milioni di telespettatori sono un numero piuttosto importante, in linea con l’edizione dello scorso anno. In assoluto questa edizione ha toccato punte che non si vedevano dal 2005 con Bonolis, nonostante non fosse partito sotto una buona stella. Le dichiarazioni poco fortunate sulle donne di Amadeus, nella conferenza di presentazione, avevano attirato le antipatie di Michelle Hunziker e Claudia Gerini, fra tutte.

Il grande successo di queste due serate è anche innegabilmente dovuto agli ospiti di primissimo piano. Da Tiziano Ferro a Massimo Ranieri, passando per Zucchero, Fiorello e Nole Djokovic. Un parterre de rois che non ha lasciato indifferente il pubblico a casa e nella platea dell’Ariston.

Sanremo 2020, quanto costa uno spot pubblicitario al Festival

Ovviamente questa platea televisiva estesa ha un effetto anche sui prezzi pubblicitari. Sanremo è da sempre, insieme alle partite della Nazionale italiana di calcio durante la fase finale di Europei e Mondiali, l’evento più seguito della Tv di stato. Antonio Marano, presidente di Rai Pubblicità, ha addirittura paragonato il Festival al Super Bowl di football americano, tanto per far capire la portata dell’evento nel nostro paese, e non solo. Lo scorso anno, ricorda il presidente, furono raccolti 31 milioni di euro complessivi per le 5 serate. Quest’anno le previsioni danno un innalzamento delle cifre piuttosto sensibile.

La concessionaria pubblicitaria della Rai, nutre grandi aspettative su questo 2020, partito con il piede giusto. Tanto per farci un’idea di quanto valga il Festival della canzone italiana, diamo un’occhiata ai prezzi degli spot pubblicitari. Uno spazio promozionale di 30 secondi può costare da un minimo di 25mila euro ad un massimo di 414mila euro. Come è facile intuire le differenze di prezzo sono dovute sia alla fascia oraria che alla serata in cui va in onda (sabato durante la finale si ha il picco).

Per fare un esempio relativo a ieri, alle 21.15 lo spot aveva un valore di 386mial euro, mentre un’ora dopo si passava a 397mila euro.

Come anticipato, però, la serata conclusiva di sabato ha un prezzario sui generis. Per la finale si somma di media circa 100.000 euro alle cifre normalmente pagate durante gli altri giorni.

