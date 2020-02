Inaspettata sorpresa al Teatro Ariston per il Festival di Sanremo 2020, grande annuncio sul palco

Sanremo 2020 all’insegna della lotta alla violenza sulle donne. Questa sera sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo ben 7 donne del panorama della musica italiana sono salite sul palco per portare un messaggio ben importante. 170mila persone saranno al Campo Volo di Reggio Emilia il 19 settembre in occasione del concerto “Una, nessuna, centomila”.

Alessandra Amoroso, Giorgia, Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Elisa, Emma Marrone queste le sette donne che porteranno il fiocco rosso sul microfono e che porteranno la loro voce per manifestare contro la violenza sulle donne.

