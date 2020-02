Piatek la moglie risponde alle accuse. Secondo molte voci di mercato inglesi, infatti, la consorte del centravanti polacco avrebbe deciso il suo futuro.

Piatek non è più un giocatore dell’A.C. Milan. Il centravanti polacco, dopo essere passato alla squadra rossonera nella scorsa sessione di calciomercato invernale per 35 milioni di euro, si è di nuovo mosso nel pieno inverno. Dopo una stagione pessima come numero 9 della squadra rossonera, infatti, l’attaccante ex Genoa ha optato per un trasferimento all’estero. Molti tifosi del Tottenham stanno bersagliando l’account Instagram ufficiale della donna, accusandola di aver costretto il marito ad andare in Germania piuttosto che a Londra, non volendo allontanarsi troppo da casa. Anche qualche tifoso rossonero, si vede su Instagram, si è aggiunto alle voci, sostenendo che Piatek avrebbe anche accettato di fare la panchina non fosse stato per lei.

Piatek, moglie attaccata sui social dai tifosi: il motivo

La moglie del centravanti europeo, Paulina Piatek, ha risposto alle accusa prorpio sul suo profilo Instagram. La donna ha specificato che lei non ha avuto alcun potere decisionale nella faccenda, dato che il marito ed i suoi agenti hanno scelto dove giocare ed a preferire l’Herta Berlino al Tottenham.

“Non so da dove queste informazioni siano arrivate alla stampa. Certo, mio marito tiene in alta considerazione le mie opinioni, ma non ho mai scelto una squadra per lui in base alla città o al clima, e non lo farò mai. Qualsiasi posto al mondo, che gli permetta di crescere, essere felice e realizzare i suoi sogni è perfetta per me. Le decisioni su dove giocare sono prese soltanto da Krzystzof con i suoi agenti, che pensano soltanto al suo sviluppo e al suo benessere”.

