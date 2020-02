Myss Keta è ospite della 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 nella serata dedicata ai duetti. Conosciamo l’artista che canterà con Elettra Lamborghini.

Nome d’arte: Myss Keta

Altezza: 1,80 m

Peso: 75 kg

Myss Keta è conosciuta soprattutto al pubblico giovanile ed oltre a condurre L’Altro Festival con Nicola Savino, questa sera duetterà con Elettra Lamborghini all’Ariston reinterpretando “Non succederà più” di Claudia Mori. Myss Keta è sostanzialmente un personaggio nato ad agosto 2013 da un’idea del collettivo Motel Forlanini, con lo scopo di suscitare scalpore e per cogliere tutti gli aspetti cultura underground di Milano. Sconosciuto anche il volto dell’artista. Come è noto, infatti, la rapper indossa sempre una maschera che le copre gran parte del viso, alimentando ancora di più la curiosità del pubblico.

La carriera di Myss Keta

Parte subito forte con la pubblicazione, nel 2013, del brano Milano, Sushi e Coca. Oltre alla canzone, verrà poi pubblicato anche il video, il quale susciterà scalpore oltre ad avere grande successo, in particolar modo tra i giovani. La svolta c’è due anni dopo con la canzone Burga e Gucci, pubblicato anche il videoclip che la vede rappresentata con una maschera al viso, dal naso in giù. Da qui in poi sarà successo totale per lei che diventerà un’icona. Nel marzo 2019 pubblica il suo secondo album, Paprika, che si avvicina al genere trap, e vede al suo interno diverse collaborazioni, tra le quali quella con Gué Pequeno, con Gabry Ponte e con Mahmood. Artisti di spicco che l’aiutano a diventare sempre più importante nella scena musicale del momento

Vita Privata di Myss Keta

Come si sarà potuto notare, di lei si sa davvero poco e nulla. Questo perché, essendo un progetto musicale, nessuno ha intenzione di svelarne l’identità o di dare informazioni maggiori in merito alla sua persona. Di conseguenza oltre al nome d’arte, Myss Keta, non si riescono a percepire quelli che sono i connotati essenziali. In pratica, il suo entourage ha permesso di tener nascosta sia l’età della cantante, sia il nome che la città di provenienza. Una mera scelta di marketing che permette di creare attorno a lei un vero alone di dubbio e mistero, che attira sempre più fan. Sui social la si segue, ma anche qui “non regala soddisfazioni”, non permettendo ai suoi 270 mila followers circa di captare qualcosa in più rispetto alle sue origini. Vedremo quindi stasera se si farà scappare qualche dettaglio in più rispetto alla sua vita privata e non solo quindi rispetto alla carriera da cantante.

