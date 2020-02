A Sanremo emerge il caso dei musicisti sfruttati: ecco gli stipendi dei componenti dell’Orchestra e tutto il grande lavoro che c’è dietro al Festival

La 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 sta proseguendo alla grande, con un boom di ascolti nelle prime due serate. Circa 10 milioni di italiani, secondo le statistiche, hanno guardato in tv la manifestazione canora, facendo registrare un picco del 53% di share. Grandi apprezzamenti per il conduttore Amadeus, la sua spalla Fiorello e gli ospiti, mentre il pubblico si è diviso, come è normale che sia, sui cantanti e i brani in gara. Ma non è tutto oro quel che luccica, perché dietro al successo di Sanremo ci sarebbero anche degli aspetti negativi, soprattutto per quanto riguarda l’orchestra dell’Ariston, che quest’anno è tornata ad essere diretta dallo storico volto di Beppe Vessicchio.

Musicisti sfruttati a Sanremo, ecco gli stipendi dei componenti dell’orchestra

Secondo quanto riportato da ‘Senzafiltro‘, che ha raccolto le testimonianze e le confidenze di tre musicisti, ci sarebbe un problema di sfruttamento dei componenti dell’orchestra sanremese. Dall’inchiesta emerge che soltanto un quarto dei musicisti facente parte dell’Orchestra sinfonica “fissa” di Sanremo ha accettato di suonare anche al Festival.

A rivelare le condizioni di lavoro, mettendoci la faccia, nome e cognome, è stato Franco Invidia, primo violinista della compagine musicale del Teatro Ariston. “Il nostro lavoro a Sanremo comincia circa un mese prima dell’evento, con le prime prove che durano dalle 8 alle 10 ore al giorno per 10-12 giorni” afferma Invidia. “Abbiamo una pausa ogni quarto d’ora e la pausa pranzo di un’ora e mezza, entriamo alle 10 e usciamo alle 21. Dopo aver passato intere giornate con le cuffie ci portiamo la musica anche di notte mentre dormiamo“.

Sanremo, quanto guadagnano i componenti dell’Orchestra?

I componenti dell’Orchestra di Sanremo denunciano delle condizioni lavorative non proprio agevoli: “Il nostro stipendio proviene maggiormente da sovvenzioni statali, regionali e dal Comune di Sanremo, che negli anni, così come accaduto per la Rai, stanno diminuendo sempre di più le disponibilità economiche. Non viene più dato valore alla musica”.

Ma quanto guadagnano i musicisti che vediamo a Sanremo? “Circa 50 euro al giorno, 1900 euro lordi per i 40 giorni di lavoro e 180 euro di rimborso, per tutto il periodo. Io ho partita iva e prendo un compenso forfettario, che è tutt’altro è entusiasmante per la professionalità e la formazione che abbiamo alle spalle. Con tutto il rispetto per il lavoro che fanno gli addetti alle pulizie, credo che vangano retribuiti meglio di noi. Ci sono chitarristi che prendono anche 500 euro al giorno, noi della musica classica siamo fortemente penalizzati”. Un taglio netto rispetto al passato: “Quando iniziai a suonare nel 1997 nel periodo di Sanremo percepivo 3500 euro“.