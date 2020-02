Kirk Douglas è morto. Scompare uno dei decani del cinema americano: il papà di Michael Douglas era ormai ultracentenario, ma era ancora amatissimo

Un grave lutto ha colpito il cinema americano. Si è spento a 103 anni Kirk Douglas, grandissimo attore e papà di un altro grandissimo di Hollywood, Michael. Una notizia che lascia comunque grande amarezza, nonostante l’età ormai avanzatissima dell’attore. “È con grande tristezza che annunciamo che nostro padre ci ha lasciato oggi, all’età di 103 anni”, ha detto a ‘People’ Michael Douglas. Nel 1999 l’American Film Institute lo ha inserito al 17mo posto di sempre tra le più grandi star della storia del cinema USA. Nel 1996, anno in cui ha vinto anche l’Oscar alla carriera, era stato colpito da un ictus, ma era riuscito a ritrovare quasi tutte le sue facoltà con un recupero da ironman, nonostante avesse già 80 anni.

Dal 1996 sono passati 104 anni e Douglas è rimasto in vita a lungo, godendosi l’affetto di tutti gli appassionati di cinema che gli volevano un gran bene e soprattutto l’amore della famiglia. L’ultima apparizione “pubblica”, o almeno l’ultimo momento in cui lo abbiamo visto godersi la vita, è stato circa un anno fa, quando fu immortalato mentre faceva un barbecue nel cortile di suo nipote.

Kirk Douglas, carriera, Oscar e film famosi

Nato ad Amsterdam (New York) il 9 dicembre del 1916, Issur Danielovitch scelse lo pseudonimo di Kirk Douglas solo quando decide di intraprendere la carriera di attore. Il suo primo film nel 1946, Lo strano amore di Marta Ivers. Uno dei più grandi interpreti della storia, che ha raccolto in carriera soltanto tre nomination come miglior attore per Il grande Campione, Il bruto e la bella, Brana di vivere. Ma la sua fama è rimasta imperitura per Orizzonti di gloria di Stanley Kubrick e Spartacus nel 1960. Poi ha vinto la prestigiosa statuetta nel 1996, alla carriera.

