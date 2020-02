Dopo una giornata fatta di piogge e venti forti di tramontana, cambia nuovamente la situazione meteo in Italia. In arrivo l’anticiclone mangia inverno.

Sembrava finalmente pronto il ritorno dell’inverno ed invece la situazione meteorologica in Italia continua a cambiare. Infatti sulla nostra penisola è pronto l’arrivo di un nuovo anticiclone, che dovrebbe spazzare via le condizioni invernali accennate nella giornata di ieri.

Non basta quindi un vertiginoso calo delle temperature ed il ritorno di pioggia e neve, per assicurare un pò di inverno agli italiani. Durante questo giovedì, la situazione potrebbe cambiare nuovamente con le condizioni meteorologiche in netto miglioramento grazie alla presenza del sole.

Sul basso adriatico e sull’area ionica si avranno ancora della residua variabilità, grazie alla presenza dei forti venti di tramontana.Per il resto, torna la stabilità, con temperature massime pronte a rialzarsi. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succederà nella giornata di oggi.

Meteo, giovedì 6 febbraio

Come abbiamo ampiamente anticipato, nella giornata odierna la situazione meteo potrebbe nuovamente cambiare. I forti venti seguiti da piogge e neve, infatti, daranno spazio al nuovo anticiclone pronto a riscaldare nuovamente la penisola. Analizziamo, quindi, cosa cambiera in questo primo giovedì di febbraio.

Sulle regioni del Nord Italia, si rinforza nuovamente l’anticiclone con un tempo ampiamente soleggiato, fatta eccezione per alcune velature dalle regioni di Ovest. Qui le temperature sono ancora in lieve diminuzione, con massime dai 9 ai 13 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, continuerà ad essere nuvoloso in Abruzzo. Proprio nella regione abruzzese, infatti, potrebbero continuare a cadere residue piogge. Altrove migliora il tempo, con il sole che dovrebbe accompagnare questo giovedì. Anche qui le temperature sono in calo, con massime tra gli 8 ed i 13 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia, torna il sole ovunque, con spazi soleggiati pronti ad estendersi dalla Campania in giù. Continuerà a resistere, invece, qualche residuo annuvolamento al mattino su Puglia, Calabria e Sicilia. Anche qui le temperature sono in lieve calo, con massime che oscilleranno tra gli 8 ed i 12 gradi.

