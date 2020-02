Matteo Salvini ha attacco il volantino del PD. Il Partito Democratico, infatti, ha pubblicato e condiviso degli opuscoli a Cremona che invita i cittadini a fare meno figli per ridurre l’inquinamento.

Matteo Salvini ha attaccato tramite la propria bacheca Facebook l’ennesimo atto politico del PD. A Cremona, infatti, il sindaco ha dato l’ok per l’affissione e la diffusione di volantini per combattere l’inquinamento. Nel testo dei piccoli fogli, però, c’è un modo di ridurre l’inquinamento che il numero uno della Lega non ha condiviso affatto, anzi. E’ infatti consigliato ai cittadini di fare meno figli per inquinare meno l’ambiente. Una scelta senza subbio piuttosto radicale, che non è piaciuta affatto a Matteo Salvini.

Matteo Salvini sul volantino del PD: “Fate meno figli? Matti!”

Il testo del volantino è il seguente: “Le quattro azioni individuali più efficaci per mitigare i cambiamenti climatici: meno carne rossa, meno figli, no auto, no aereo. Non è necessario diventare vegetariani, basta consumare meno carne, di migliore qualità, proveniente da allevamenti sostenibili. Se possibile razze locali”.

Di seguito le parole del leghista su Facebook: “‘Per combattere il cambiamento climatico fai meno figli’. Ecco come il Comune di Cremona, a guida PD, usa i soldi dei contribuenti.

Ma roba da matti!!!”

Un attacco pesantissimo, che ha avuto il supporto di moltissimi uomini e donne leghisti. Poco dopo ha risposto anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, che ha già annunciato che il volantino sarà ritirato. Ecco le sue parole, raccolte dall’ANSA: “Non avevo visto il libretto prima della notizia. Quello che è stato scritto è profondamente sbagliato e stupido, grave e non condivisibile. Gli assessori hanno spiegato che è un contenuto estrapolato malissimo da un contesto più generale di uno studio. Verrà ritirato!“.

