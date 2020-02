Junior Cally porta a Sanremo una canzone contro la politica attuale e cita indirettamente Salvini: la giuria non gradisce

Anche la seconda serata del Festival di Sanremo 2020 è passata alla storia e tutti i 24 cantanti “big” in gara si sono esibiti. Ieri una delle performance più attese era quella di Junior Cally, il rapper che ha fatto molto discutere nelle settimane precedenti al Festival per i suoi testi provocatori. Ne è nata una polemica a distanza con Matteo Salvini, che non ha apprezzato l’arte del cantante romano, accusandolo di inneggiare alla violenza sulle donne.

Junior Cally e la canzone che richiama Salvini: a Sanremo la giuria boccia il brano

Junior Cally, uno degli ultimi ad esibirsi, è salito sul palco del Teatro Ariston senza la sua caratteristica maschera con il brano “No grazie“, una sorta di proteste verso il sistema politico italiano attuale. Nel testo viene citato chiaramente, anche se non in modo diretto, il leader della Lega nel verso “Odio il razzista, che pensa al Paese ma è meglio il mojito“. Anche se in realtà c’è anche un riferimento all’altro Matteo, Renzi: “il liberista di centrosinistra che perde partite e rifonda il partito”.

Polemiche politiche a parte, rimanendo alla competizione canore, il brano non è stato apprezzato dalla giuria demoscopica di Sanremo. Il rapper, già a rischio esclusione prima di cominciare per via dei suoi testi considerati misogini e violenti, è ultimo nella classifica provvisoria. Una piccola rivincita per Salvini e per tutti quelli che non hanno gradito l’irriverenza del personaggio, che ha alimentato grandi aspre discussioni.