Continua a colpire gli italiani l’influenza stagionale. Le regioni più colpite sono: Val DʼAosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Basilcata.

Continua a colpire il Belpaese l’Influenza. Il meteo è sempre più incerto e si passa da giorni di sole e beltempo a piogge e venti forti. Questa incertezza meteorologica influisce certamente sul nostro corpo e spesso ci fa ammalare.

E’ proprio il caso dell’Italia che in questo momento staq raggiungendo il picco di influenzati stagionali. Secondo alcune stime, infatti, sarebbero ben 795.000 i cittadini allettati solamente nell’ultima settimana, per un totale di 4.266.000 casi dall’inizio della sorveglianza.

Per ora il livello d’incidenza raggiunro si colloca all’interno della soglia di intensità media”, come precisato dagli esperti dell’Iss. Inoltre, sempre secondo gli esperte, si rileverebbero ben 13,2 casi ogni 1000 assistiti.

Influenza, chi sono i più colpiti ed i consigli per affrontarla

Ancora una volta i più colpiti dall’influenza sono i bambini al di sotto dei cinque anni. Secondo le statistiche, infatti, per ogni 1000 assistiti ci sarebbero 39,8 casi.

Ma non solo i abmbini, tra i più colpiti troviamo anche la fascia d’età che va dai 5 ai 14 anni, con un’incidenza di 28,17 casi per mille. Mentre dai 15 ai 64 anni c’è un incidenza di 10,23 per mille. Infine tra gli individui al di sopra dei 65 anni toviao l’incidenza più bassa, con 3,86 casi per ogni 1000 assistiti.

Tra le regioni più colpite dal virus influenzale troviamo: Val D’Aosta, Lombardia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata.

Secondo gli esperti quindi siamo vicini al picco influenzale stagionale. Infatti il virologo, Fabrizio Pagliasco, dell’Università degli Studi Milano ha affermato: “Abbiamo raggiunto già i 4,3 milioni di casi, e dunque questa stagione si sta confermando di intensità elevata: arriveremo a 8 milioni di italiani colpiti, confermando così le previsioni“.

Il virologo ha concluso affermando che il dato è ancora in ascesa e che continuano ad aumentare i casi tra i bambini a causa dell’improvvisa ondata di freddo.

L.P.

