Emergenza smog, il rimedio sarebbe semplice. Invece di ridurre la circolazione delle auto, specie i diesel, sarebbe sufficiente lavare più a fondo le strade.

Emergenza smog, il 2020 è cominciato quasi peggio di come era finito l’anno passato. Sull’Italia poche precipitazioni e così nelle grandi città i sindaci sono sul piede di guerra. Il provvedimento più gettonato è quello di bloccare il traffico o almeno limitarlo. E così stanno per scattare di nuovo le domeniche ecologiche, come succederà il 9 febbraio a Roma.

Ancora una volta divieto di circolazione per i veicoli più inquinanti, in primis i diesel (anche quelli euro 5 e 6), come soluzione drastica ma anche unica. In realtà per ridurre l’inquinamento da Pm10 il blocco è un provvedimento quasi inutile, soprattutto se applicato per un solo giorno al mese.

Lo ha sottolineato con forza anche l’Unione Petrolifera che con una nota ufficiale ha voluto mettere in evidenza un aspetto troppo spesso trascurato. La pulizia delle strade sarebbe un rimedio efficace e anche poco costoso per la comunità. Lo dimostra quello che avviene da anni in altre città estere come ad esempio Stoiccarda in Germania.

“Un esempio dell’efficacia di interventi specifici sulle strade – è scritto nella nota – si ha nella città di Stoccarda. A fronte di un triplicarsi del numero di giorni di lavaggio delle strade, ha registrato una riduzione del 60% dei superamenti delle concentrazioni giornaliere del Pm10”. Numeri decisamente alti e un impatto sulla vita comune molto relativo.

Emergenza smog, un gennaio pesante E a Roma scatta di nuovo il blocco

Quando pesano lo smog e l’inquinamento sulle nostre vite? Lo dicono anzitutto i numeri. Nel mese di gennaio almeno cinque città italiane (Padova, Torino, Frosinone, Milano e Treviso) hanno sforato per ben 18 volte i limiti giornalieri di PM10. E questo significa un tasso di pericolo altissimo. Lo conferma il rapporto ‘Mal’aria’ di Legambiente, che rporta anche come nel 2019 ben 26 centri urbani italiani sono risultati fuorilegge sia per le polveri sottili sia per l’ozono. E quest’ultimo è particolarmente pericoloso per chi soffre di asma.

Così oi sindaci passano al contrattacco e in prima fila ancora una volta c’è Virginia Raggi. Il 9 febbraio a Roma torneranno le domeniche ecologiche, una giornata di blocco della circolazione veicolare all’interno della Ztl Fascia Verde. Lo stop rimarrà in vigore dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Eventuali deroghe specifiche sono comunque riportate nell’ordinanza sindacale, da leggere sul sito di Roma Capitale. Per non penalizzare le normali attività cittadine sono previsti il potenziamento del trasporto pubblico e dei taxi. Le successive domeniche ecologiche saranno il 23 febbraio e il 29 marzo.