Cristiano Ronaldo, super sorpresa ieri a Torino: per il suo 35esimo compleanno, il fuoriclasse portoghese ha ricevuto un super regalo dalla sua dolce metà.

Grande festa ieri per Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, reduce da un lungo periodo inarrestabile in Serie A, ha infatti soffiato sulle 35 candeline.

Cristiano Ronaldo, che sorpresa per il compleanno

Un traguardo che per molti significa inevitabilmente scarpette al chiodo, ma che non sembra nemmeno lontanamente avvicinarsi per il campione lusitano. Il quale, nella serata di ieri, ha ricevuto dalla sua dolce metà una regalo milionario. Ovvero un potente Suv dal valore di 600mila euro.

Il tutto rigorosamente impacchettato e ‘confezionato’ con un fiocco rosso in un’esplosione di coriandoli. La sorpresa è avvenuta a fine serata all’esterno di un noto ristorante portoghese, dove l’atleta ha ospitato tanti amici per festeggiare.

“Congratulazioni all’uomo della mia vita! Puoi trasportare il nostro amore nel tuo regalo”, ha scritto la show-girl argentina via Instagram dove ha poi postato anche le immagini del momento. “Grazie al mio amore per questa sorpresa”, ha risposto l’attaccante via social.

CR7 che nel frattempo non si ferma in Serie A. Con la doppietta alla Fiorentina nell’ultimissima giornata, il classe 85 va a segno da ben nove partite consecutive. Lazio, Udinese, Sampdoria, Cagliari, Roma, Parma, Napoli e appunto Fiorentina le vittime di questo bottino.

Ma è la terza volta che Ronaldo ripete un tale clamoroso rendimento: era già successo nel 2014 e nel 2018 in Liga Spagnola col Real Madrid. L’età è dunque appena un numero per l’ex pallone d’oro. E considerando tali ritmi e un fisico sempre più scolpito, è lecito pensare che la sua carriera duri ancora un bel po’ di anni. Non sorprenderebbe troppo un quinquennio addirittura.