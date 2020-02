Coronavirus, nuovo allarme in Italia dopo i due cinesi ricoverati all’ospedale Spallanzani. Si tratta di uno dei 56 italiani rientrati da Wuhan e attualmente in quarantena a Cecchignola.

Coronavirus, nuovo caso sospetto a Roma. Si tratta di uno dei 56 italiani rientrati da Wuhan e attualmente in quarantena a Cecchignola. L’allarme – riferisce l’ANSA – è scattato dopo dei primi controlli che evidenzierebbero serie possibilità di contagio.

Sono in corso adesso nuovi test sul connazionale. Nel frattempo è stato già isolato e verrà presto trasferito all’ospedale Spallanzani di Roma, eccellenza mondiale per le Malattie Infettive e dove sono attualmente ricoverati i due cinesi che hanno lanciato inizialmente e ufficialmente l’allarme.

Appena due fa, in diretta telefonica nel programma ‘Mattino 5’, uno degli italiani si era espresso così in diretta Tv: “Siamo tutti tranquilli, nessuno di noi sta presentando sintomi. Siamo tutti a posto. Le camere sono adibite per ospitare gli atleti dell’esercito, quindi sono camere confortevoli”.

L’uomo intervistato non presentava preoccupazione, ma anzi anche una sorprendente serenità: “La stiamo vivendo bene e ce la stanno anche facendo vivere. Non siamo segregati o rinchiusi in una zona, ma abbiamo zone comuni dove possiamo riunirci per interagire tra di noi e possiamo anche circolare liberamente all’aperto nel perimetro stabilito”.

Sono ancora critiche, nel frattempo, le condizioni dei due cinesi ricoverati nella Capitale. Lo riporta La Repubblica dopo l’ultimo bollettino medico diramato dall’istituto medico. Le condizioni della coppia si erano aggravate circa 48 ore fa quando si sono registrati problemi respiratori. Ora permane lo stato di gravità.

