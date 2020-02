Classifica numero immigrati, ecco la posizione dell’Italia in Europa: lo rivelano i dati Istat relativi alla fine del 2018.

L’Italia occupa l’undicesima posizione in Europa per numero di immigrati presenti all’interno dei propri confini. Lo rivelano i dati dell’Istat che fanno riferimento alla fine del 2018: in questa particolare graduatoria, gli stranieri residenti in Italia sarebbero all’incirca 5 milioni e inciderebbero nella misura dell’8,7% sul totale della popolazione del nostro paese. Numero, in ogni caso, in aumento rispetto a fine 2017 quando si registravano 111 mila unità in meno.

Istat, quanti italiani vanno all’estero?

Davvero rilevante la percentuale di immigrati in Svizzera, che supera addirittura il 25%, mentre in Germania è di poco inferiore al 12%. Chiudiamo con un altro interessante dato: sarebbero, infatti, in aumento i nostri connazionali che decidono di lasciare l’Italia per andare all’estero. Questi – secondo quanto confermato da ‘tpi.it’ – si attesterebbero al momento intorno all’1,9%, ma in realtà sono molti di più visto che questi dati considerano solamente le cancellazioni all’anagrafe. In Europa, rispetto all’Italia, esiste solo un paese con un maggior numero di persone che vanno a vivere altrove: si tratta della Romania.

