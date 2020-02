Scopriamo il Cantico dei Cantici, che Roberto Benigni ha deciso di portare a Sanremo con il suo peculiare racconto: il testo e la spiegazione

Non poteva esimersi dal portare qualcosa di estremamente ispirato, Roberto Benigni a Sanremo 2020, e infatti così ha fatto. Ha annunciato che avrebbe “cantato una canzone” e invece ha iniziato a spiegare e raccontare il Cantico dei Cantici, semplicemente “la canone più bella del mondo”. Ma che cos’è il Cantico? Si tratta si un testo sacro, contenuto nella Bibbia sia ebraica che cristiana. Composto intorno al IV secolo avanti Cristo, è stato attribuito al re Salomone ed è composto da 8 capitoli contenenti poemi d’amore tra un uomo – Salomone, appunto – e una donna di nome Sulammita. Suddiviso in 8 parti, con un prologo, cinque poemi e due appendici, il Cantico dei Cantici è davvero molto lungo, ma Roberto Benigni ha selezionato soltanto alcuni passaggi, da brividi. Un “trailer”, come lo ha chiamato lui.

Cantico dei cantici, il testo descritto da Benigni

Baciami con i baci della tua

Sì, migliore del vino è il tuo amore.

Inebrianti sono i tuoi profumi per la fragranza,

aroma che si spande è il tuo nome:

per questo le ragazze di te si innamorano.

Trascinami con te, corriamo!

M’introduca il re nelle sue stanze:

gioiremo e ci rallegreremo di te,

ricorderemo il tuo amore più del vino.

A ragione di te ci si innamora!

Questo uno dei passi più belli del testo letto da Roberto Benigni di fronte ad una platea estasiata, quella del Festival di Sanremo. Un’esibizione da applausi, che infatti ha meritato la standing ovation. Era inevitabile: ormai il regista e attore toscano è considerato un mito, come descritto anche da Amadeus quando l’ha presentato al pubblico. C’è da dire che non ha certo tradito le attese.

Il testo intero del Cantico dei Cantici è disponibile a questo link.