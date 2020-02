Escono birra e vodka dai rubinetti di 18 case: il motivo è surreale ed è pazzesco quello che sta accadendo in uno stato dell’India meridionale.

Sembra un racconto fantastico, ma quello che è accaduto in uno stato dell’India meridionale è vero. A Chalakudy, nel Kerala – secondo quanto riferito in queste ore da ‘huffingtonpost.it – dai rubinetti di 16 abitazioni sarebbero uscite, ad un certo punto, birra e vodka. E il motivo è quasi surreale: diversi litri di alcol sarebbero stati smaltiti in una fossa nei pressi del pozzo di acqua corrente, ma l’alcol avrebbe dissolto la terra e sarebbe andato a finire proprio nel sistema idrico del palazzo.

India, econo birra e vodka dai rubinetti di diverse case

Secondo quanto riferito dal vice commissario del dipartimento T.K. Sanu, coloro che si sono occupati dello smaltimento non erano assolutamente a conoscenza della vicinanza del pozzo. Ma i proprietari delle 16 case in questione non ci stanno e sono pronti a presentare reclami al ministero della sanità, al comune, al commissario di polizia e ai parlamentari. Davvero pazzesco quanto accaduto Chalakudy, nel Kerala, stato dell’India meridionale.