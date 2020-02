Simpatico siparietto tra Amadeus e Cristiano Ronaldo sul palco di Sanremo 2020. Arriva il pungente sfottò di Lapo Elkann su Twitter

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2020 il personaggio più atteso non era né un cantante, né un ospite. Come annunciato qualche ora prima Cristiano Ronaldo è puntualmente presente in platea del Teatro Ariston per seguire da vicino la sua compagna Georgina Rodriguez, che questa sera sarà la co-conduttrice insieme ad Amadeus.

Ne è nato un simpatico siparietto tra il direttore artistico, di fede dichiaratamente interista e il calciatore della Juventus. Amadeus ha indossato una doppia maglia, con un lato bianconero e il retro dell’Inter, con la numero 9 di Lukaku. Pungente è arrivata la battuta di Lapo Elkann, che avrà fatto forse un po’ arrabbiare i tifosi nerazzurri. “Caro Amadeus – si legge nel tweet del rampollo di casa Agnelli – è normale che davanti ci sia la Juve e che l’Inter sia dietro”.