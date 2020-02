Aeham Ahmad duetterà con Elodie nella terza serata di Sanremo 2020. Scopriamo chi è il pianista iraniano conosciuto in tutto il mondo.

Nome: Aeham

Cognome: Ahmad

Nome d’arte: Aeham Ahmad

Età: 32 anni (Classe 1988)

Luogo di Nascita: Damasco (Siria)

Segno Zodiacale: Scorpione

Altezza: 1,68 m

Peso: 78 kg

Aeham Ahmad suonerà con Elodie nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, dedicata ai duetti. Per l’artista iraniano si tratta di una grande occasione per farsi conoscere ancora una volta al grande pubblico dopo aver conquistato già in passato una numerosa fetta di pubblico. Infatti, l’artista è rinomato siccome è dovuto scappare con la propria famiglia dalla Siria, e si è rifiugiato nelle strade di Yarmouk. Qui porta con sé il proprio strumento, ma si feriste alla mano destra con una scheggia. Ciò non gli impedisce di perseguire la sua passione, tanto da poter scrivere anche un listo: “Il pianista di Yarmouk”. Una figura diventata quindi idolo in poco tempo e che potrebbe ben presto conquistare la platea italiana.

La fuga ed il grande successo

Ahmad ha studiato pianoforte al conservatorio di Damasco e Homs. Nella primavera del 2015 gli islamisti, a causa del divieto di fare musica, gli bruciano il pianoforte. A causa della guerra si è quindi costretto a rifugiarsi in Turchia, Grecia, Serbia, Croazia, per poi andare a vivere a Wiesbaden, in Germania. “Il pianoforte era mio amico, è come se avessero ucciso il mio amico”, ha detto alla CNN. In Germania Aeham si esibisce in varie città e il suo talento viene apprezzato da tutti, tanto che anni dopo gira per il mondo, toccando anche l’Italia, durante il talent show X Factor. Qui diviene l’ospite speciale della semifinale, incantando il pubblico presente. Ora il Teatro Ariston è pronto ad accogliere questo pianista straordinario che accompagnerà Elodie nel brano “Adesso tu”; cover scelta dall’artista romana per omaggiare i 70 anni del Festival di Sanremo.

La vita privata di Aeham Ahmad

Infanzia difficile per Aeham che dal momento che fa parte della minoranza palestinese del Paese ha vissuto tutta la vita in un campo profughi, a Yarmouk. Qui fu suo nonno a trovare rifugio nel 1948. Una vita patita fra mille difficoltà e l’unica fortuna trovata nella musica.

Trovata la via del successo, per lui si apre un mondo del tutto nuovo in cui riesce a farsi una famiglia. Infatti il pianista si sposa ed ha due figli, riuscendo quindi ad esaudire tutti i suoi suoi, tra cui anche quello di diventare papà.

