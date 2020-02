WhatsApp, cancellata la Modalità Vacanza: cosa cambia nell’utilizzo dell’applicazione informatica di messaggistica istantanea.

Aggiornamenti importanti per quel che riguarda WhatsApp, la più nota applicazione informatica di messaggistica istantanea. Gli sviluppatori della famosa app – secondo quanto riferito in queste ore da ‘tecnologia.libero.it’ – avrebbe infatti deciso di bloccare lo sviluppo della funzionalità ‘Modalità Vacanza’, che non ha mai fatto la sua comparsa nella versione definitiva dell’app e che mai la farà. Questo strumento era stato ideato per ignorare definitivamente le chat archiviate, ma adesso è stato cancellato per sempre.

WhatsApp, addio alla Modalità Vacanza

Molto probabilmente se ne tornerà a parlare in futuro anche perché appare comoda una funzione che permetterebbe di ignorare le chat archiviate, ma per il momento addio alla Modalità Vacanza. Intanto, sono in arrivo le prime novità: a breve debutterà ufficialmente la modalità scura, mentre gli sviluppatori di WhatsApp sarebbe al lavoro per dare a tutti la possibilità di usare lo stesso account su più smartphone. WhatsApp, dunque, che continua a regalare novità, ma che saluta definitivamente la ‘Modalità Vacanza’.

