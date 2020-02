La notizia arriva direttamente dalla Germania ed è di quelle importantissime: Papa Francesco avrebbe deciso di congedare a tempo determinato il prefetto della Casa Pontificia, monsignor Georg Gaenswein. Lo riferisce in queste ore il giornale tedesco ‘Die Tagepost’, secondo cui con questa decisione il segretario privato di Joseph Ratzinger rimarrebbe il capo della Prefettura ma avrebbe più tempo da dedicare a Benedetto XVI. Una indiscrezione davvero importante, ma prontamente smentita dal Vaticano.

Vaticano, papa Francesco ha congedato monsignor Gaenswein?

Non si è fatta attendere, infatti, la smentita ufficiale del Vaticano attraverso il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in queste ore all’Ansa: “Non si tratta di congedo, ma di una normale ridistribuzione dei vari impegni e funzioni“. Intanto, però, monsignor Georg Gaenswein non era presente nemmeno all’udienza generale di Papa Francesco. Un’assenza che va ad aggiungersi a quelle dei giorni scorsi, nel corso delle udienze private al Palazzo apostolico. Seguiremo con la massima attenzione questa vicenda e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso.

