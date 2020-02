Turchia, aereo esce di pista e si spezza in due: ecco il Video di quanto accaduto all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul.

Incredibile spavento in Turchia, precisamente nell’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul. Un aereo Boeing Pegasus – secondo quanto riferito in queste ore da ‘Il fatto Quotidiano’ – sarebbe uscito infatti di pista nel corso dell’atterraggio e si sarebbe letteralmente spezzato in due parti. Al momento, non si registrerebbe nessun morto, ma diversi feriti: in ogni caso, vi aggiorneremo nel corso delle prossime ore su quanto accaduto in Turchia.

Turchia, aereo esce di pista e si spezza in due: il Video

L’aereo Boeing Pegasus stava atterrando all’aeroporto Sabiha Gokcen di Istanbul, quando è uscito di pista e si è spezzato in due. Ci sono diversi video che stanno circolando in queste ore in rete: in alcuni si vedono i passeggeri uscire da un lato e scendere passando addirittura dall’ala, mentre in altri si vede l’aereo prendere fuoco. Ecco il VIDEO pubblicato proprio in queste ore sui canali Youtube:

