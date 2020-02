Dopo Mazzarri un altro esonero. Stavolta tocca a un allenatore che quest’anno non trova pace: esonerato per la seconda volta in pochi mesi

Si sa, quando si ha a che fare con Massimo Cellino non c’è pace per gli allenatori. Il Brescia cambia ancora e, dopo aver sostituito Corini con Grosso e poi Grosso con Corini, ora dà di nuovo il benservito all’allenatore lombardo. Nonostante le ripetute rassicurazioni dei giorni scorsi, Eugenio Corini è stato esonerato, stavolta probabilmente fino a fine stagione. Il Brescia ha comunicato l’addio al suo tecnico con uno scarno comunicato apparso sul sito ufficiale: “Brescia Calcio comunica di aver sollevato Eugenio Corini dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l’impegno dimostrati”. Il posto di allenatore delle Rondinelle, adesso, dovrebbe essere preso da Diego Lopez, che proverà a garantire la permanenza in Serie A alla sua nuova squadra. Si attende però l’ufficialità.

Brescia, addio Corini: chi è e come giocherà Diego Lopez

Stavolta per sostituire Corini il presidente ha scelto un suo fedelissimo. Si tratta di Diego Lopez, conosciuto da calciatore a Cagliari in Serie A e poi portato avanti fino a farlo diventare allenatore a fine carriera. Uruguaiano, nato a Montevideo il 22 agosto del 1974, Diego Luis López Breijo è stato capitano del club sardo da calciatore e poi, una volta ritiratosi nel 2010 (sempre in rossoblu) ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando prima i giovanissimi, poi la Primavera, poi da allenatore in seconda e infine da responsabile tecnico della prima squadra. Cagliari, Bologna, Palermo, ancora Cagliari e Penarol, in Uruguay, le sue esperienze da allenatore finora. Adesso l’esperienza a Brescia con quello che può definirsi a tutti gli effetti il suo mentore. Chissà se almeno lui riuscirà ad arrivare a fine stagione.

Serie A, Come gioca Diego Lopez e probabile formazione

Difesa a 4 e varie soluzioni tattiche provate nel corso della carriera. In realtà non è scontato capire come Diego Lopez andrebbe a schierare il suo Brescia, visto che in carriera (a Bologna, per esempio) ha utilizzato spesso anche il 3-5-2, ma il modulo di riferimento sembra essere il 4-2-3-1 o il 4-3-1-2, ma con un trequartista più fantasioso di quello “funzionale” che piaceva tanto a Corini. Per il fantacalcio, quindi, attenzione a Spalek o al nuovo acquisto Skrabb. Bisognerà capire a seconda degli uomini a disposizione come vorrà schierarsi in campo Lopez e soprattutto su chi punterà. Sarà importante provare a rigenerare Alfredo Donnarumma, la più grande delusione di questa stagione. Oltre naturalmente a Mario Balotelli che già con Grosso aveva avuto enormi problemi ed è l’unico che davvero può trascinare questa squadra. Staremo a vedere.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek (Skrabb); Torregrossa (Donnarumma), Balotelli.