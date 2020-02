Grandi emozioni a Sanremo: Gessica Notaro porta sul palco dell’Ariston la sua terribile storia, in duetto con Antonio Maggio

E’ partita col botto la 70esima edizione del Festival di Sanremo. Il tema principale della prima serata è stato certamente quello della violenza sulle donne. Da brividi il monologo di Rula Jebreal, che ha parlato della sua esperienza personale e della morte della madre, suicida dopo aver subito abusi sessuali. Non da meno è la vicenda di Gessica Notaro, che ha esordito sul palco del Teatro Ariston con un pezzo autobiografico che ha emozionato gli spettatori presenti e quelli in televisione.

Sanremo 2020, Gessica Notaro emoziona l’Ariston: canta un brano sulla tua triste storia

Gessica Notaro è salita agli onori della cronaca, purtroppo, nel 2017. La showgirl e modella di Rimini, che fu nominata anche Miss Romagna, è stata sfregiata al volto con l’acido dal suo ex fidanzato Edson Tavares (condannato a 15 anni di carcere) subendo gravi danni all’occhio sinistro. A dicembre Gessica ha subito un nuovo intervento chirurgico all’ospedale Bufalini di Cesena, per alimentare ancora la speranza che torni, almeno parzialmente la vista nell’occhio.

Ieri sera a Sanremo la ragazza 30enne è salita sul palco insieme al cantautore Antonio Maggio e ha cantato un brano che parla proprio della sua tragica storia. Il pezzo, scritto da Ermal Meta e lo stesso Maggio, si intitola proprio “La faccia e il cuore” ed è stata ottimamente interpretata dalla Notaro. “Tieni le mani in tasca, se le tiri fuori è solo per una carezza” recita il ritornello: un messaggio chiaro in una serata all’insegna del riscatto femminile nei confronti della violenza. Un grande segnale di rivalsa da parte di Gessica, che oltre a voler comunicare il suo dolore e la voglia di tornare a vivere serenamente ha dimostrato anche delle ottime doti canore.