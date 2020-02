Sanremo 2020, il programma della seconda serata: la liste dei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston mercoledì sera

Dopo l’esordio di ieri sera con ottimi successi di ascolto, Sanremo entra nel vivo. L’edizione 2020 vivrà la sua seconda serata a partire dalle ore 20.40 su Rai Uno. Martedì i grandi protagonisti sono stati Achille Lauro e Fiorello. Il primo per la performance canora e non (spogliarello incluso), il secondo per la comparsa sul palco dell’Ariston, con la solita grande ironia. Al centro dell’attenzione anche la splendida Diletta Leotta, con il suo spazio dedicato alla nonna presente in prima fila.

Ora si inizia a fare sul serio anche per quanto concerne la competizione musicale, con l’esibizione degli altri big. Andando nello specifico, ecco cosa dobbiamo attenderci dalla seconda serata del Festival della canzone italiana.

Sanremo 2020, il programma della seconda serata: la scaletta dei cantanti

Il programma di mercoledì 5 febbraio prevede nell’ordine:

– Le sfide delle “Nuove proposte”

Martinelli e Lula vs Fasma

Joe Sentieri vs Matteo Faustini

Poi toccherà ai Campioni scendere in pista. Ecco l’ordine di esibizione:

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

Enrico Nigiotti

Levante

Pinguini Tattici Nucleari

Tosca

Francesco Gabbani

Paolo Jannacci

Rancore

Junior Cally

Giordana Angi

Michele Zarrillo

Per quanto riguarda gli ospiti della puntata, troveremo:

Tiziano Ferro che canterà con Massimo Ranieri «Perdere l’amore» e poi con un medley di Sere Nere, Il regalo più grande e Per dirti ciao.

Saliranno sul palco anche Ricchi e Poveri, Zucchero (con un medley di Solo una sana e consapevole libidine), Gigi D’Alessio e Io sto con Paolo, chef oristanese affetto da Sla.

