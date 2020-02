Alla scoperta di Sabrina Salerno, ex bomba sexy degli anni ’80 che ora è una star anche su Instagram. Riviviamo il suo successo più importante!

I più giovani forse non la ricorderanno, ma Sabrina Salerno è una super bomba sexy degli anni ’80 e ’90. Nata proprio in Liguria, a Genova, il 15 marzo del 1968, la sua età è 52 anni ma è stata una grande icona pop. Forse non tutti sanno che adesso è diventata una star anche su Instagram: il suo profilo ufficiale è seguitissimo e soprattutto è molto, molto bollente! Riviviamo il suo cavallo di battaglia, Boys Boys Boys!

