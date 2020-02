Rula Jebreal semplicemente straordinaria a Sanremo: la Rai propone il video del suo bellissimo monologo sulla violenza contro le donne

Una Rula Jebreal semplicemente splendida a Sanremo, bella come il sole ma soprattutto commovente. Carisma, intelligenza, solidarietà. Il monologo di Rula Jebreal è davvero da brividi, sottolinea quanto le donne siano vittime spesso di una doppia violenza. Quando vengono picchiate, stuprate o addirittura uccise e poi dopo, quando denunciano e spesso non si crede alle loro parole. “Perché le ferite sanguinano molto di più, quando non si è credute”. La Rai ci ripropone su Youtube il suo bellissimo monologo: da guardare tutto d’un fiato.