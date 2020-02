Richiedente asilo si spoglia in mezzo alla strada e comincia a fare ginnastica: è successo vicino a Roseto e Matteo Salvini ha colto la palla al balzo per difendere i decreti sicurezza.

Un richiedente asilo, ospite di una struttura vicino a Teramo, improvvisamente si è spogliato rimanendo solo in mutande. Poi incurante del traffico ha cominciato a fare ginnastica in mezzo alla strad, ripreso da alcuni cellulari. E il filmato ha fatto il giro del web, arrivando anche a Matteo Salvini.

Il leader della Lega ha ripostato il video, commentandolo così: “Un richiedente asilo nigeriano intasa il traffico facendo ‘ginnastica’ in mezzo alla strada. È questo l’esempio di integrazione che vogliono buonisti e benpensanti di sinistra? Intanto il governo pensa a cancellare i decreti sicurezza e aumentare i soldi per l’accoglienza, roba da matti”.

Ma cosa era successo ieri a Morro d’Oro, frazione vicino a Roseto degli Abruzzi? Un 21enne ha raggiunto la Statale 150 a Pagliare di Morro D’oro e ha creasto il panico. Si è tolto di dosso tutto, tranne le mutande, e poi ha cominciato a fare esercizi in mezzo alle macchine che passavano, a correre in mezzo alla carreggiata. Ovviamente gli automobilisti hanno subito avvisato gli agenti ed è arrivata anche un’ambulanza.

Il ragazzo dopo essere stato sedato è stato trasportato nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Giulianova. E lì, grazie anche al mediatore culturale della comunità dove è ospitato, è stato interrogato ma non ha voluto spiegare il suo gesto

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Matteo Salvini: “Mi processeranno perché ho difeso l’Italia!”

Nigeriano nudo per strada, sul web attacchi ma c’è chi lo difende

Le immagini del nigeriano nudo in mezzo alla strada hanno fatto il giro del web. E su Facebook sono tantissimi i commenti sotto il video e si contano diverse reazioni. C’è chi scrive “Pensa di stare nella giungla” e chi tira in ballo l’ex Presidente della Camera (“Buonasera. Dovevate chiamare la Boldrini. Lei se ne intende di integrazione”). Soprattutto sono chiare le posizioni di chi appoggia i decreti voluti da Salvini: “No comment per chi lo difende spudoratamente e accusa chi ha filmato di non averlo tolto dalla strada, ma che bravi a parole”.

C’è però anche la testimonianza di un uomo, che ha raccontanto di averlo visto solo qualche ora prima ad un distributore nel qaule lavora: “Mi sono avvicinato e gli ho chiesto se stesse male e mi ha detto che non si sentiva tanto bene e gli ho offerto qualcosa di caldo. Mi ha gentilmente ringraziato ma era strano”.

Aveva avvisato una pattuglia, i carabinieri gli hanno controllato i docuimeti e lo hanno lasciato andare. Ma si vedeva benissimo che aveva dfei problemi. “Dovevo chiamare un’ambulanza subito, così gli evitavo tutto questo schifo che state scrivendo. Quel ragazzino li di 23/24 anni poteva essere vostro figlio vostro fratello vostro nipote. Vergognatevi”, conclude.