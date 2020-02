Prescrizione, la riforma voluta dal governo giallorosso non piace a Matteo Renzi (e nemmeno al Pd). Uno scoglio sul quale il Conte-bis rischia di affondare.

Prescrizione, la riforma su tempi e modi firmata dal Guardiasigilli Alfonso Bonafede rischia di essere la pietra tombale sul Conte-bis. Contrario non soltanto il centrodestra ma anche chi, come il Pd e Italia Viva, sinora ha sempre appoggiato il governo. Zingaretti e i suoi in realtà sono per la mediazione e ne hanno già parlato con il Premier.

Più determinata alla bocciatura invece Italia Viva, la creatura di Matteo Renzi, che punta a far morire prima del nascere l’iniziatibva grillina. E in vista c’è un passo fondamentale, perché il 24 febbraio arriverà alla Camera un disegno di legge firmato da Enrico Costa (Forza Italia). Prevede il rinvio del blocco della prescrizione a giugno 2021 mentre per i renziani dovrebbe essere rinviata almeno ad inizio del prossimo anno.

E il 24 febbraio, quando è previsto il voto segreto, la riforma Bonafede potrebbe essere affossata definitivamente mettendo anche a rischio il governo. Ne è convinto anche Alfredo Bazoli, capogruppo democratico in Commissione Giustizia: “Possiamo anche bocciarla in Aula, ma la questione tornerà. Fino a quando non ci sarà un accordo politico, il tema tornerà sempre ogni volta che ci sarà un provvedimento sulla giustizia”.

Prescrizione, i 5 Stelle attaccano e Matteo Renzi si difende su Twitter

I 5 Stelle attaccano Matteo Renzi sulla prescrizione e lui si difende così, con un lungo post via Twitter: “Nel 2014 volevo cambiare la prescrizione breve di Berlusconi. E l’ho fatto con la legge Orlando. Ora invece difendo la nuova legge dalla riforma folle Salvini-Bonafede. Vi é chiaro o serve un disegno? Basta col populismo. Basta con il giustizialismo”.

Una replica riretta dl un video postato dal Movimento 5 stelle, che ripropone un’intervista vecchia di sei anni. Allora Renzi, che guidava il governo, aveva espresso così il suo pensiero: “Bisogna cambiare le regole del gioco sulla prescrizione, perché non è possibile che si possa in alcune vicende avere delle regole che con il tempo fanno saltare la domanda di giustizia. Cambieremo il modo di concepire la prescrizione”.

E potrebbe veramente succedere adesso, acnhe se la ‘mano armata’ è quella do Costa. In Commissione Giustizia al Senato è in discussione il decreto intercettazioni, grazie al quale Bonafede ha messo un paletto stabilendo, dopo due interruzioni, la sua definitiva entrata in vigore. L’emendamento invece punta a bloccare la prescrizione, anche se per ora sono solo indiscrezioni sul testo.

Così decisivo sarà il passaggio del 24 febbraio, alla Camera. Costa ha detto di essere coinvinco che Bonafede possa essere battuto “grazie a numerosi voti segreti di colleghi della maggioranza che da tempo mugugnano contro la legge”. Ecco perché ora toccherà a Conte trovare una quadratura che sicuramente scontenterà più di uno.