Paolo Palumbo è il primo paziente malato di SLA a salire sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo

Elegantissimo ed emozionato, Paolo Palumbo è salito sul palco del Festival di Sanremo con la sua associazione #IoStoConPaolo, accompagnato da suo fratello Rosario. 22 anni, nato in Sardegna, combatte da 4 anni con la SLA. Ha ringraziato tutto lo staff del Festival di Sanremo ed Amadeus per l’ospitalità con un discorso strappalacrime.

Paolo Palumbo è nato e cresciuto col sogno di diventare chef, ma la patologia neurodegenerativa non gli ha permesso di andare fino in fondo. Ciononostante Paolo, la sua famiglia e suo fratello Rosario in particolare, non hanno mai gettato le armi. Davvero bellissima la loro esibizione a Sanremo, che vi riproponiamo qui nel video comparso sulla pagina ufficiale del Festival. “Il brano che porto al Festival di Sanremo è un inno alla vita – ha raccontato Paolo ad ‘Avvenire’ – un brano scritto con l’obiettivo di spronare chi si arrende al primo ostacolo. Sono grato ad Amadeus per questo regalo, il più bello che potessi ricevere. Lui è un uomo estremamente sensibile, dal cuore grande e sincero”.

Il progetto Io Sto Con Paolo e il video di Sanremo

Il compito del progetto #IoStoConPaolo «è quello di affiancarsi e collaborare con tutte le organizzazioni attive a sostegno della SLA, con l’obiettivo primario di raccogliere i fondi per il Pool internazionale» di ricercatori, «il cosiddetto DREAM (Developing a REesearch Advanced Model) Team, che lavorerà insieme e secondo una strategia integrata per accelerare l’individuazione di un target terapeutico contro la SLA». Varie sono le iniziative in questo senso come la creazione di una «piattaforma online di crowdfunding» (fonte: #IoStoConPaolo).

Nel suo racconto carico di ironia e di intelligenza, Paolo Palumbo racconta che cosa gli accade con le parole di chi sa anche sorridere, nonostante l’enorme dramma che vive: “Nel mio rap prendo in giro anche la mia voce, che paragono a quella di un casello autostradale. Ridere di quello che mi accade fa parte del mio carattere, ed è una cosa che mi aiuta moltissimo”, ha spiegato il ragazzo in un’intervista ad Avvenire.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Fabrizio Frizzi e Amadeus, il toccante ricordo a Sanremo – VIDEO